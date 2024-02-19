19 февраля 2024, 16:18
Агроном Синельников рассказал, что талая вода более мягкая
Зимой многие дачники запасаются бочками со снегом, чтобы потом поливать растения талой водой. О том, действенный ли это метод, 7Дней рассказал агроном агроном Петр Синельников.
По его словам, главное отличительное свойство талой воды — ее мягкость. Благодаря ей растения чуть лучше усваивают полезные вещества. Однако серьезного влияния на урожайность или устойчивость от такого полива не будет.
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Агроном отметил, что смягчить можно даже обычную воду из-под крана. Поэтому запасать или не запасать талую — решать только самим дачникам, но лишним это не будет.
Сад и огород
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