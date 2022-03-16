Агроном Шубина рассказала, семена каких овощей нужно проращивать уже сейчас

Готовиться к садовому сезону необходимо начинать уже сейчас. Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала, какие семена выбрать для проращивания. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По мнению эксперта, уже сейчас стоит запастись картошкой для дальнейшего высаживания. При этом приобрести ее лучше всего на рынке. Для семьи из трех человек стоит высадить участок площадью в две сотки.

Кроме того, можно посадить семена моркови. Посадка этого овоща начинается рано. При этом размещать семена стоит неглубоко, а после утрамбовать землю и на пять дней накрыть пленкой.

Капусту стоит высаживать спустя 30 дней после появления всходов. Рассаду необходимо размещать в прохладном месте, а поливать капусту стоит не чаще двух раз в неделю.