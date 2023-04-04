Интересное 04 апреля 2023, 15:56 Агроном Шубина рассказала, как защитить плодовые деревья от вредителей весной

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С наступлением весны активизируются различные насекомые-вредители, которые уничтожают плодово-ягодные деревья. О том, как их защитить, рассказала в беседе с «ФедералПресс» агроном Людмила Шубина.

По словам специалиста, перед началом дачных работ необходимо провести ревизию и осмотреть все деревья на наличие повреждений от укусов грызунов.

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Также плодовым растениям может вредить тля, которая активно поедает абрикосы, сливы, вишню. Чтобы защитить деревья, в начале мая их необходимо обработать препаратом фитоверм или актара, добавила агроном.