Интересное 30 мая 2023, 18:31 Агроном Шубина: напитывать почву влагой следует в вечернее время

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Растения на грядках лучше всего поливать в вечернее время с наступлением прохлады. Об этом сообщила агроном Людмила Шубина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, полив грядок под палящим солнцем может негативно сказаться на будущем урожае. Напитывать почту влагой особенно эффективно вечером, когда растения уже подвяли.

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Также Шубина посоветовала периодически использовать капельный полив, который позволяет наиболее рационально использовать влагу в дефицитных местах.