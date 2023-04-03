Интересное 03 апреля 2023, 17:36 Агроном Рыбянцев рассказал, как правильно подготовить дачу к лету Агроном Рыбянцев посоветовал сделать обрезку деревьев для подготовки дачи к лету

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Наступила весна, а это значит, что дачу нужно начинать готовить к летнему периоду. Агроном Александр Рыбянцев рассказал, как сэкономить на подготовке. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, в первую очередь стоит провести обрезку деревьев, а также подготовить грядки к посадке. После проведенных процедур Рыбянцев посоветовал составить список покупок для летнего сезона с учетом бюджета. Таким образом получится обойтись без лишних трат, написал «ФедералПресс».

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Кроме того, агроном подчеркнул, что сформировать грядки и установить ограждения можно самостоятельно, без обращения к помощи платных специалистов.