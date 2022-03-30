Агроном назвал ошибки, которые не стоит допускать при выращивании рассады

Садоводы-любители часто совершают ошибки во время занятий огородом. Агроном Наталья Колядина рассказала, как избежать проблем и собрать хороший урожай. Об этом сообщил «Царьград».

Многие садоводы часто очень спешат высадить рассаду или перекопать землю. Часто они выполняют такие действия раньше положенного срока. По словам специалиста, в этом вопросе стоит обращать внимание на погоду, а не на предприсания. Например, деревья лучше всего белить не весной, а поздней осенью.

«Для чего мы белим деревья? В феврале–марте, когда уже лежит снег, но уже светит яркое солнце, солнечные лучи отражаются от снега и вызывают ожог коры у молодых деревьев. Ночью температура резко падает. В такие дни кору еще и рвет от перепада температуры. Чтобы этого не происходило, мы белим деревья либо в ноябре–декабре хорошей побелкой, либо в феврале», — передал слова эксперта NEWS.ru.