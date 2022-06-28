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    28 июня 2022, 14:15

    Агроном Костылев заявил, что некоторые домашние овощи могут быть опасными для здоровья

    Арина Бобкова

    Некоторые домашние овощи могут содержать в себе опасные вещества. Такой информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Агроном Костылев заявил, что некоторые домашние овощи могут быть опасными для здоровья

    Специалист рассказал, что домашние овощи являются безопасными в случае соблюдения технологии выращивания. Однако если не учитывать ряд правил, то в продуктах могут образоваться нитраты и остатки пестицидов.

    «Нитраты (соли азотной кислоты — прим. ред.) овощи накапливают в больших количествах, если их перекармливать азотом, например, внести много навоза или азотных минеральных удобрений», — пояснил Костылев.

    Эти вещества в больших количествах могут накапливать огурцы, капуста, салат, петрушка и сельдерей. При подкормке растений важно следовать инструкции на упаковке и использовать столько удобрений, сколько необходимо.

    Еще одной домашней опасностью являются пестициды. По словам агронома, эти вещества выводятся из растений самостоятельно за определенный срок. Как правило, это время указано на упаковке. В среднем необходимо выждать период в две-три недели.