Агроном Костылев заявил, что некоторые домашние овощи могут быть опасными для здоровья

Некоторые домашние овощи могут содержать в себе опасные вещества. Такой информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист рассказал, что домашние овощи являются безопасными в случае соблюдения технологии выращивания. Однако если не учитывать ряд правил, то в продуктах могут образоваться нитраты и остатки пестицидов.

«Нитраты (соли азотной кислоты — прим. ред.) овощи накапливают в больших количествах, если их перекармливать азотом, например, внести много навоза или азотных минеральных удобрений», — пояснил Костылев.

Эти вещества в больших количествах могут накапливать огурцы, капуста, салат, петрушка и сельдерей. При подкормке растений важно следовать инструкции на упаковке и использовать столько удобрений, сколько необходимо.

Еще одной домашней опасностью являются пестициды. По словам агронома, эти вещества выводятся из растений самостоятельно за определенный срок. Как правило, это время указано на упаковке. В среднем необходимо выждать период в две-три недели.