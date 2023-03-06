Интересное 06 марта 2023, 22:44 Агроном Ганичкина рассказала, когда начинать делать рассаду перцев и баклажанов Агроном Ганичкина посоветовала делать рассаду перцев и баклажанов весной

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Перцы и баклажаны стоит начинать проращивать уже в марте. Такой информацией поделилась главный агроном России Октябрина Ганичкина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что первый месяц весны является наиболее подходящим периодом для посева высокорослых томатов для теплиц. Также данный период благоприятен для посева продолговатого сорта томатов, написал RT.

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«Обязательно посадите сельдерей, петрушку, базилик, листовой сельдерей, а также лук и чеснок», — посоветовала Ганичкина.

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