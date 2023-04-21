Интересное 21 апреля 2023, 15:35 Агроном Ганичкина рассказала, какие растения стоит высаживать в конце апреля Агроном Ганичкина посоветовала высаживать в конце апреля морковь, петрушку и сельдерей

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В ночные часы температура в Московской области достигла плюсовой температуры. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, какие овощи можно начинать высаживать в этот период. Об этом сообщили NEWS.ru.

По словам специалиста, с 25 апреля в открытом грунте можно высадить растения, которые легко переносят холода. Среди них — морковь, петрушка и черешковый сельдерей. Перед посевом важно подготовить грядки и добавить органические и минеральные удобрения.

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«Обязательно [стоит посеять] два-три сорта редиса. Редис можно поселить как в теплице, так и в открытом грунте. Конечно, [стоит посадить и] зонтичный укроп, который потом можно добавить в малосольные огурцы для яркости вкуса», — отметила Ганичкина.