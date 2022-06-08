Аграрий Трепуз рассказал об изобретении для увеличения урожая

Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) создали изобретение, которое поможет дачникам повышать урожайность. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на 38News.

Специальный «облучатель» его создатели представили на международной выставке изобретений. Изобретение способно создавать солнечную радиацию, которая провоцирует фотосинтез растений.

«Наше изобретение позволяет не просто светооблучать растения, а управлять определенным диапазоном облучения», — рассказал аспирант кафедры «Системоэнергетики» КрасГАУ Сергей Трепуз.