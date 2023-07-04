Интересное 04 июля 2023, 18:06 Африканец рассказал, как дожить до 100 лет Фермер из Южно-Африканской Республики заявил, что дожил до 110 лет при помощи любви

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Фермеру из Южно-Африканской Республики накануне исполнилось 110 лет. Мужчина рассказал о том, как прожить столь долгую жизнь. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Polokwane Observer.

Отпраздновать юбилей мужчины пришли все жители поселка. Юбиляр рассказал, как же дожил до столь почтенного возраста. По его словам, главный секрет в выборе своей второй половинки. Мужчина рассказал, что его супруга стала настоящим спутником жизни. Она подарила ему восемь детей.

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Кроме того, он никогда в жизни не употреблял спиртное и много работал.