Аэропорт Новокузнецка получит новый терминал

Новый терминал пассажирского аэропорта имени Б. В. Волынова появится в Новокузнецке. Там уже стартовали подготовительные работы. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас специалисты создают проектно-сметную документацию, которую направят на Главгосэкспертизу. При этом строительные работы планируют завершить в начале 2023 года, передал «Царьград».

«В настоящее время выполняется подготовка строительной площадки. Первый этап строительства планируется завершить к февралю 2023 года, к началу проведения Зимних международных игр „Дети Азии“, которые пройдут в трех городах на юге Кузбасса: Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске», — сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.