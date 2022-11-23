Интересное 23 ноября 2022, 16:33 Аэродром в Антарктиде назвали «Зенит» в честь футбольного клуба

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На Южном полюсе появился новый аэродром. Его назвали в честь футбольного клуба из Санкт-Петербурга — «Зенит». Начальник Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Клепиков рассказал, почему выбрали именно это название, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что ранее аэродром имел лишь одну маленькую полосу. Она способна была принимать небольшие самолеты. Полоса имела название в честь станции — «Прогресс».

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После усовершенствования аэродрома и появления новых полос его назвали «Зенит», так как многие полярники являются выходцами из Санкт-Петербурга.

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