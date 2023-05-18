18 мая 2023, 23:39
Адвокат Жаров напомнил о рисках при оформлении временной регистрации для посторонних
Адвокат Жаров посоветовал заключать договор перед сдачей жилья в аренду
Перед тем, как сдать квартиру в аренду, стоит заключить договор со съемщиком. Такой информацией поделился специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
При регистрации постороннего человека в квартире существует риск того, что он откажется выписывать из жилья позже. Специалист посоветовал заключать договор перед сдачей жилья и прописывать в нем пункт о том, что после человек будет обязан покинуть квартиру.
Недвижимость
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