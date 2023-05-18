Интересное 18 мая 2023, 23:39 Адвокат Жаров напомнил о рисках при оформлении временной регистрации для посторонних Адвокат Жаров посоветовал заключать договор перед сдачей жилья в аренду

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Перед тем, как сдать квартиру в аренду, стоит заключить договор со съемщиком. Такой информацией поделился специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При регистрации постороннего человека в квартире существует риск того, что он откажется выписывать из жилья позже. Специалист посоветовал заключать договор перед сдачей жилья и прописывать в нем пункт о том, что после человек будет обязан покинуть квартиру.