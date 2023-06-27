Интересное 27 июня 2023, 23:13 Адвокат Сорокин рассказал, что делать, если вы нашли посторонний предмет в еде Адвокат Сорокин посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, если вы нашли предметы в еде

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Если вы обнаружили в еде посторонний предмет, стоит зафиксировать происшествие и передать сведения в Роспотребнадзор. Такой информацией поделился адвокат Никита Сорокин. Об этом сообщил «МК в Питере».

В заявлении важно указать, где и когда вы приобрели продукт. Также стоит обратиться в магазин и рассказать сотрудникам о случившемся.

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«Для обязательно этого нужны чеки или иначе вы просто не докажите, что вы купили продукцию именно там», — объяснил Сорокин.