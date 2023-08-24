Интересное 24 августа 2023, 21:58 Адвокат Сенина: публичных людей нельзя привлечь к ответственности за рекламу

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Публичных людей, которые рекламируют некачественные услуги, нельзя привлечь к ответственности. Такой информацией поделилась почетный адвокат России, представитель певиц Славы и Любови Успенской, а также 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, для привлечения к ответственности знаменитостей необходимо доказать, что они действовали по сговору. Однако сделать это невозможно. При чем это касается в том числе косметологии и других сфер, связанных с медициной.

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«К сожалению, никакой ответственности не существует за рекламу некачественных услуг. Привлечь звезд, которые рекламируют недобросовестных специалистов и клиники, привлечь к административной и уголовной ответственности нельзя», — подчеркнула Сенина.