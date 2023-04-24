Интересное 24 апреля 2023, 18:26 Адвокат Пономарева: ставить мангал можно не ближе 5 метров от зданий

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Близятся майские праздники, приготовление шашлыков в эти дни для большинства россиян уже стало традицией. О новых правилах разведения огня рассказала адвокат Елена Пономарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, размещать мангал можно на расстоянии не менее пяти метров от зданий. Также разводить огонь нельзя, если порывы ветра достигают 10 метров в секунду.

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Как сообщила Teleprogramma.pro, для приготовления шашлыка не подойдет территория с хвойными ветвями и торфом, штраф за нарушение правил при разведении огня может составить до 20 тысяч рублей.