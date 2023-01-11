Интересное 11 января 2023, 17:19 Адвокат Карабанов рассказал, как быть, если вы пострадали от пожара Адвокат Карабанов заявил, что государство может предоставить временное жилье после пожара

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В последнее время новости о пожарах в различных частях России начали появляться все чаще. Кандидат юридических наук, глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов рассказал, как быть, если вы пострадали от пожара. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, государство не несет отвественности за частное имущество. Поэтому в случае пожара получить от властей компенсацию не удастся. Однако пострадавшим могут предоставить временное жилье. Для этого стоит обратиться в социальную комиссию. Попросить помощи можно также в местном храме или у волонтеров. Однако адвокат посоветовал заранее думать о своей безопасности и не доводить дело до пожара.