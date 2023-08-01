Интересное 01 августа 2023, 22:01 Адвокат Исаев заявил, что бывших супругов нельзя засудить за преследование

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Засудить бывших супругов за преследование нельзя, однако можно привлечь их к ответственности за угрозы и вымогательство. Такой информацией поделился адвокат Леонид Исаев. Об этом сообщил News.ru.

Если бывший партнер досаждает звонками, угрожает убийством, вымогает деньги или имущество, то у человека есть право обратиться в суд.

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«В процессе преследования злоумышленники очень часто нарушают ряд статей Уголовного кодекса. Чаще всего это статья 119 — угроза убийством. Или статья 163 — вымогательство», — пояснил адвокат.

Часто преследователи не следят за выражениями во время общения со своими жертвами. Поэтому неаккуратно произнесенные слова могут стать основанием для возбуждения дела.