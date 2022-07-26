Адвокат Харди прокомментировал идею уголовного наказания за регулярное вождение без прав

В России предложили ввести уголовное наказание для водителей, которые регулярно попадаются на вождении автомобиля без прав. Адвокат Тимур Харди высказался о такой идее. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснил, что подобное нарушение поможет уменьшить количество нарушителей. Кроме того, она поможет бороться с ДТП, которые случаются по вине неквалифицированных водителей. Ранее за подобную провинность можно было отделаться штрафом размером до 15 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

«Во-первых, как показывает моя практика, людей не так уж и пугает перспектива административного ареста, а во-вторых, для многих граждан, особенно систематически водящих автомобиль без прав, такая сумма штрафа не является существенной», — отметил специалист.