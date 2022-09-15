Адвокат Днепровская посоветовала проверить документацию, чтобы не лишиться гаража | 360°

Интересное 15 сентября 2022, 21:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Адвокат Днепровская посоветовала проверить документацию, чтобы не лишиться гаража

Читать 360tv в

В связи с изменениями в Гражданском кодексе возник риск потерять гараж в случае, если он используется не по назначению. Адвокат Александра Днепровская рассказала, как не лишиться собственности. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что риск потерять гараж существует, если гараж захламляют или используют в качестве автосервиса. Пожаловаться на хозяев помещения могут соседи в том случае, если гараж мешает.

Реклама

Чтобы не лишиться собственности, важно проверить разрешительные документы на земельный участок. В том случае, если у них истек срок, необходимо обратиться в уполномоченные органы за продлением. Кроме того, Днепровская посоветовала не захламлять гараж, чтобы не возникло проблем с соседями.

Реклама

0 0 0 0 0 0