Интересное 24 августа 2023, 21:56 Адвокат Айвар: в России нужно ввести госрейтинг пластических хирургов

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В России необходимо создать рейтинг пластических хирургов. Таким мнением поделилась почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, за этот рейтинг должны отвечать государственные органы. Им стоит провести проверки, чтобы выявить качество проводимых операций, узнать мнения пациентов.

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«У Роспотребнадзора должно быть больше полномочий. Потому что отзывы, которые есть на сайте клиник, очень легко удалить и так далее. Должен быть рейтинг», — отметила Айвар.