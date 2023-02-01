Интересное 01 февраля 2023, 13:20 Адвокат Адамов объяснил, как отличить подержанный телефон от нового Адвокат Адамов: при покупке телефона следует ознакомиться с договором

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Адвокат Анатолий Адамов в рагооре с журналистами Тeleprogramma.pro рассказал, как отличить новый телефон от восстановленного, не став при этом жертвой мошенников.

В первую очередь перед покупкой эксперт посоветовал ознакомиться с договором.

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«Как правило, все компании, занимающиеся продажами, предоставляют договор, подробно описывающий характеристики телефона. В одной из строчек договора можно встретить слова: „Как новый“», — сказал он.

Такие слова сообщают покупателю о том, что телефон уже был использован. По его словам, недобросовестные продавцы зачастую не предупреждают об этом нюансе покупателей.

Кроме того, стоит обратить внимание на цену телефона. Если она немного меньше, чем в магазине, может быть, что телефон не новый или изготавливался для китайского рынка.