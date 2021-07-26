Администрация Чебоксар возьмет в лизинг более 50 тысяч светодиодных ламп

В ряде учреждений в Чебоксарах произведут замену освещения по лизингу. Городская администрация берет в аренду более 50 тысяч светодиодных ламп на сумму 240 миллионов рублей, сообщил Infox.ru.

Освещение обновят в школах, детских лагерях, учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры. Расплатиться за обновленное освещение планируется за семь лет. В администрации пояснили, что средства на оплату долга появятся за счет экономии на электроэнергии, которую обеспечивают новые лампы.