Адель поделилась подробностями нового альбома

Певица Адель планирует выпустить новый альбом «30». При этом в 2018 году певица решила прекратить работу в музыкальном бизнесе. Об этом сообщило ИА НСН.

Альбом выйдет 19 ноября. Всего в него войдет 12 песен. Кроме того, фанаты могут по предзаказу приобрести специальный сет, который включает диск Адель, фото и футболку с ее изображением. Стоимость такого набора составляет 30 фунтов стерлингов.

Журналисты назвали грядущий релиз «альбомом развода». Он посвящен теме отношений и включает в себя песни Strangers by Nature («Незнакомцы от природы»), My Little Love («Моя маленькая любовь»), Love Is a Game («Любовь — это игра»). Кроме того, в альбоме есть композиция All Night Parking («Парковка на всю ночь»), созданная совместно с Эрроллом Гарнером — пианистом, умершем в 1977 году.

При этом Адель подчеркнула, что прошедшие годы были самым «турбулентным периодом» в ее жизни.

Ранее Адель дала совет начинающим музыкантам. Она посоветовала «беречь себя и делать так, чтобы музыка оставалась опасной».