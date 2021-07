Адаптацию видеоигры The Last of Us расширили до 10 серий

Первый сезон сериальной адаптации видеоигры The Last of Us получит больше эпизодов, чем было заявлено ранее. Об этом рассказал продюсер проекта Крэйг Мейзин, написал сайт «Политэкспресс».

Первоначально создатели планировали снять лишь шесть эпизодов. Но после старта выяснилось, что сюжет может получиться скомканным и неинтересным. Было принято решение о расширении хронометража до 10 серий. Съемки адаптации начали проходить в Канаде. Первый кадр со съемочной площадки опубликовал актер Габриел Луна, которому досталась роль Томми Миллера. Также в сериале будут играть Педро Паскаль, Нико Паркер и Белла Рамзи. The Last of Us сосредоточится только на сюжете первой части игры. Зрители увидят историю контрабандиста Джоэла, который вместе с девочкой Элли решает покинуть карантинную зону. Герои будут бороться за жизнь в мире, который охватил вирус.