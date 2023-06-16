Интересное 16 июня 2023, 18:11 Academic.oup.com: позитивное воспитание защищает мозг ребенка от стресса

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Ученые Питтсбургского университета (США) опубликовали исследование, в котором говорится, что позитивное воспитание и спокойная обстановка дома защищает мозг ребенка от стресса. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на academic.oup.com.

МРТ молодых людей, которые сообщали о позитивных отношениях с родителями, не имела вызванных стрессом изменений в гиппокампе.

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«Результаты нашего исследования подтверждают необходимость вмешательств, направленных на популяризацию позитивного и поддерживающего воспитания», — говорится в сообщении ученых.