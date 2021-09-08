Психолог рассказал, почему люди становятся абьюзерами в отношениях

Тема абьюзивных отношений становится все более изучаемой среди психологов в последнее время. Иногда человек может даже не заметить, как сам становится абьюзером. О том, почему это происходит, рассказала психолог Ирина Бенетт в беседе с «Правдой.ру».

Специалист рассказала, что в первую очередь важно осознать ситуацию. Как правило, понять свои абьюзерские наклонности может человек, который способен анализировать свои мысли и поступки. Также осознать это поможет поход к психологу. По словам Бенетт, обычно источник токсичности чувствует себя максимально комфортно в отношениях.

«У абьюзера все хорошо: он пообщался, унизил или загрузил, или каким-то образом сбил настроение жертве — и у него все хорошо», — объяснила врач.

Как правило, существует две причины подобного поведения: детская травма или же токсичные отношения с родителями-абьюзерами.

«Он таким образом как бы выгружает свою травму, ему от этого становится легче. То есть ему самому внутреннее плохо, и когда он причиняет боль другим людям, ему становится легче», — пояснила врач.

По словам эксперта, решить данную проблему можно с помощью дипломированного психотерапевта.