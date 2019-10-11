А суп свежий? В Токио можно попробовать блюдо, которое начало вариться 74 года назад
Известный японский ресторан предлагает посетителям традиционный суп, который варится с 1945 года, сообщил «Царьград» со ссылкой на Oddity Central.
Одно из самых популярных блюд в токийском ресторане «Отафуку» — суп оден. Особенностью его приготовления является то, что его готовят уже более 70 лет.
Оден — это бульон из овощей, тофу и мяса. считается, что он становится тем вкусней, чем дольше идет готовка. Поэтому в него постоянно добавляют воду и начинку.
Хозяева ресторана подчеркнули, что бульон, который они подают гостям сейчас, впервые был приготовлен в 1945 году.