А кто это у нас там? Маленьких поросят нашли в истринском лесу

Обычный поход в лес для сотрудников Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» закончился необычном сюрпризом. Старший участковый лесничего и ведущий инженер-лесопатолог обнаружили под кроной дерева пять маленьких кабанчиков.

Поросята лежали в специальной лежке, которую сделала для них мама. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособллес». Лесничие сфотографировали животных, но не стали долго задерживаться на месте, чтобы не столкнуться со взрослой самкой. Ведь ей могла не понравиться такая встреча.

Источник: страница ГКУ МО «Мособллес» в соцсети «ВКонтакте»

Старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Дмитрий Новожилов рассказал, что потомство у кабанов обычно появляется в марте, поэтому такую находку можно считать необычной.