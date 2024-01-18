Интересное 18 января 2024, 16:13 «А я не уважаемый?» Лавров пошутил над разволновавшейся журналисткой Лавров пошутил над журналисткой, по-разному обратившейся к нему и Захаровой РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, которая на пресс-конференции по-разному обратилась к нему и официальному представителю МИД Марии Захаровой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна», — приветствовала дипломатов сотрудница СМИ.

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Министр отреагировал на ее обращение.

«А я не уважаемый, нет?» — пошутил глава ведомства.

После этого журналистка задала вопрос о том, как Россия и Белоруссия смогут сдержать вероятную агрессию НАТО.

«Если самоубийственная логика возобладает у Запада, то россияне и белорусы отстоят свои интересы и независимость плечом к плечу. В этом нет сомнений ни у кого, все необходимые средства имеются», — ответил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия обязательно достигнет поставленных целей в рамках специальной операции на Украине.