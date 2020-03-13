13 марта 2020, 18:33
«А говорят, что у нас нет работы»: моделей для съемки в гробах ищут в Таганроге
Ритуальное агентство Таганрога выложило объявление о поиске моделей для фотосессии в гробах. Об этом сообщил сайт myrussia.life со ссылкой на местную группу «ВКонтакте».
Требования у работодателей простые: приятная внешность и возраст до 30 лет. Обязанности: лежать в гробу в разных нарядах. «А говорят, что у нас нет работы», — подписано в тексте поста.
Подписчики паблика отреагировали на это объявление с юмором. Предположили, что работу оплатят венками, и спрашивали о скидках на продукцию за участие в съемке.