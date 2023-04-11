Интересное 11 апреля 2023, 13:22 «7Дней»: винтажный декор преобразит интерьер квартиры

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Винтажные предметы отлично сочетаются с функциональным декором и способны преобразить интерьер квартиры. Об этом сообщил сайт «7Дней».

Отмечается, что помещение приобретет новые краски благодаря старинным подсвечникам, радиоприемнику и прялке в углу комнаты. Также винтажный образ интерьеру добавят сухоцветы и плетеные корзины.

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Как сообщили «Дни.ру», старинная мебель не должна перегружать пространство квартиры. Лучше всего винтажные предметы использовать в качестве подставки под лампы или вазы.