Интересное 06 марта 2024, 12:25 «7Дней»: в день памяти Афанасия Павлопетрийского нельзя шить, стирать и гладить одежду

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В День памяти Афанасия Павлопетрийского, который в православии празднуют 6 марта, не рекомендуется шить, вышивать, гладить и стирать одежду. Об этом написало издание «7Дней».

Семейным парам не стоит затевать конфликты и спорить. Плохой приметой считается, если супруги спят ночью отдельно. Предки верили, что это может привести к расставанию.

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В России существует поверье, что в этот день начинают возвращаться птицы из теплых краев. Люди встречают скворцов, грачей и ласточек.

В стране 6 марта также празднуют День гурмана. Многие рестораны предлагают посетителям особенные блюда.