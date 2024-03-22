Интересное 22 марта 2024, 15:14 7Дней: 22 марта нужно насчитать 40 птиц, чтобы привлечь удачу

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В православной традиции 22 марта отмечают День памяти 40 Севастийских мучеников, в народе же с этой датой связаны несколько примет. Об этом сообщили 7Дней.

Например, чтобы привлечь удачу на весь оставшийся год, нужно насчитать на улице 40 птиц. При этом увиденных галок и сорок учитывать нельзя. А если обидеть птицу 22 марта, то можно ждать беды.

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Также считалось, что сегодня нельзя одалживать деньги. Кроме того, не советовали покупать новую метлу и заниматься мытьем полов.

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