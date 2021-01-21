Житель США купил лотерейный билет Powerball и сорвал джекпот. Теперь он может стать обладателем более 731 миллиона долларов. Это пятый по величине джекпот в истории лотереи.

Победитель розыгрыша купил билет в городе Лонаконинг (штат Мэриленд), сообщило агентство Associated Press.

Перед обладателем билета встанет выбор: либо он получит выигрыш 30 платежами за 29 лет, либо заберет единовременную выплату в размере 546,8 миллиона долларов. Кроме того, вознаграждение достанется и магазину, где был куплен выигрышный билет. От руководителей лотереи владелец минимаркета получит 100 тысяч долларов.

Этот джекпот стал пятым по величине в истории лотереи. Такая сумма смогла накопиться благодаря тому, что никто не вытягивал счастливый билет с сентября 2020 года.

Шансы на выигрыш были предельно низкими — вероятность джекпота составляла 1 на 292,2 миллиона. Но имя победителя общественность возможно так и не узнает, даже если он объявится и заберет свой выигрыш. Дело в том, что по законам штата Мэриленд победитель лотереи может оставить факт своего выигрыша в тайне.

В России 1 января был поставлен рекорд государственных лотерей: в один день миллионером стал 581 человек. Все они участвовали в розыгрыше «Новогодний миллиардер». Однако в праздничную сказку поверили не все.