Интересное 11 января 2024, 18:09 7 Дней: 11 января в день памяти 14 тысяч младенцев можно увидеть свое будущее через сновидения

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В День памяти 14 тысяч убитых в Вифлееме младенцев, который относят к 11 января, можно увидеть свое будущее через сновидения. В православии считается, что в этот день Иисусу удалось выжить лишь благодаря предупреждению Ангела, написали 7 Дней.

На Руси считалось, что 11 января к людям приходят пророческие сны, однако чтобы расшифровать их смысл, придется немного поломать голову.

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Под запретом были конфликты и жалобы на жизнь. В этот день не рекомендуется начинать какие-то новые дела, поскольку они не реализуются.