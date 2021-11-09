Шотландец после комы провел 40 лет в отшельничестве

Кен Смит из Шотландии на протяжении 40 лет живет в лесу и практикует отшельнический образ жизни. Причиной такого поступка стал выход из комы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BBC.

Сейчас мужчине уже 74 года. В 26 лет мужчину сильно избила толпа бандитов. Из-за кровоизлияния в мозг он впал в кому на 23 дня.

«Врачи говорили, что я никогда не поправлюсь, что я не буду больше говорить», — отметил Смит.

Когда он наконец пришел в себя, то принял решение путешествовать. Мужчина решил отправиться в поход, преодолев около 35 тысяч километров. В этот период его родители умерли. О случившемся Смит узнал только тогда, когда вернулся домой.

«Я долго плакал, а потом подумал: «Где в Британии самое изолированное место?», — рассказал он.

После пережитого мужчина поселился у озера Лох-Трейг, где и живет по сей день. Он обустроил себе хижину, начал питаться рыбой, ягодами и грибами.

«Я останусь в лесу, пока не наступят мои последние дни. Надеюсь дожить до 102 лет», — признался он.