Алмаз весом 378 карат добыли в Ботсване

На северо-востоке Ботсваны на шахте Кароуи, принадлежащей канадской компании Lucara Diamond Corp., нашли уникальный алмаз ювелирного качества весом 378 карат. Ранее на этом месторождении уже добывались крупные алмазы весом 341, 1109 и 1758 карат.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном компанией. Гендиректор канадской компании Lucara Diamond Corp.Эйра Томас сообщил, что «камень безупречен по своим качественным показателям». По его мнению, находка в очередной раз подтверждает, что подчеркивает замечательный алмазный потенциал добычи алмазов в Бостване. Томас сообщил, что работы на шахте должны были прекратиться в 2026 году, но будут продлены еще как минимум на 13 лет.

В этом году 15 января в Кароуи был найден алмаз весом 341 карат. В 2015 году там добыли алмаз весом 1109 карат, проданный за 53 миллиона долларов. В 2019 году был добыт алмаз на 1758 карат.

В августе прошлого года в Якутии нашли крупнейший в истории России желто-коричневый алмаз весом 236 карат.