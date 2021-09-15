20th Century Studios выпустила трейлер «Вестсайдской истории» Спилберга

Студия 20th Century Studios выпустила новый трейлер «Вестсайдская история». Ролик появился на официальном YouTube-канале студии. Об этом сообщили Nation News.

В качестве режиссера картины выступил Стивен Спилберг. Сюжет картины основывается на произведении Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Однако вместо Вероны события будут развиваться в Нью-Йорке 1950-х годов. Главные герои по имени Тони и Мария попытаются построить любовь, однако противостояние уличных банд станет преградой для их чувств.

Впервые тизер мюзикла представили на церемонии вручения «Оскар». Главные роли в картине исполнили актеры Энсел Элгорт и Рейчел Зеглер. Это первое появление девушки в кино. Раньше она пробовала себя исключительно в качестве певицы. В России картина выйдет 9 декабря.