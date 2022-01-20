178 пар из Нижнего Новгорода подали заявление в ЗАГС на 2 февраля 2022 года

2 и 22 февраля 2022 года в Нижнем Новгороде проведут почти 400 свадеб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на главу регионального ЗАГСа Ольгу Краснову.

178 пар подали заявление на регистрацию брака на «самую красивую дату года» — 02.02.2022 года. 22.02.2022 года решили связать себя узами брака еще 174 пары.

В 2021 году особой популярностью пользовалось 21 августа. В это число отмечают день рождения областного центра. Тогда в регионе заключили брак 253 пары.

Всего в прошлом году обручились 18,7 тысяч пар, что выше показателей 2020 года на 16%.