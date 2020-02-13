Подмосковный военный сделал девушке предложение на 16 танках. Видео

Российский военнослужащий сделал своей девушке самое необычное предложение. Лейтенант Таманской дивизии использовал 16 танков Т-72Б3, чтобы сделать огромное сердце.

Брутально-романтическое видео опубликовал телеканал «Звезда». Действие развернулось на подмосковном полигоне Алабино. Две танковые роты превратились в сердце, в центр которого завели девушку. После этого военный задал главный вопрос. Возлюбленная не смогла устоять и ответила согласием.

Корреспондент телеканал рассказал, что боевые машины выполнили очень сложную фигуру вождения.

«Ее (фигуру вождения) не умеют строить даже экипажи, исполняющие танковый балет, которые управляют своими машинами буквально по миллиметру», — добавил он.

Помолвленным предложили сыграть свадьбу летом 2020 году, когда состоятся соревнования по «Танковому биатлону».