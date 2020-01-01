Сразу после Нового года, 1 января, на Руси вспоминали былинного богатыря Илью Муромца. Он вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем считаются стражами Руси и символами могущества Русской земли. История и традиции этого дня — в материале «360».

Памятная дата

Каждый год, 1 января по народному календарю (19 декабря по старому календарю), отмечается День Ильи Муромца. Этот богатырь, как считается, избавил Киев от татарского Калин-царя.

В этот же день православная церковь почитает память святого преподобного Илии, чудотворца Муромского. Его мощи хранятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. Илия был воином и монахом, служил отечеству при Владимире Мономахе. Его почитали и славяне, и финно-угры за непомерную силу и подвиги, называя Громовержцем. Одним из прототипов Ильи Муромца как раз и был Илия Печерский — он почитается в лике преподобных Русской православной церковью.

В русских былинах об Илье Муромце образ богатыря слился с образом бога Перуна. Почему? Имя Ильи Муромца — это искаженное финское имя Ильмаринен, а он является финским Перуном — кузнецом и богом войны.

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Традиции и обряды

На Руси считалось, что 1 января благоприятный для гаданий и обрядов день. Народ верил, что человек, который проедет на лошади задом-наперед вокруг дерева, расходящегося из одного корня на два ствола, не будет обманут мужем или женой.

В этот день люди поклонялись родной земле и вспоминали славные подвиги народных героев-защитников Отечества.

Также 1 января гадали на погоду: чистили 12 луковиц от верхних чешуек, сыпали на каждую по кучке соли и клали на печь. На какой по счету луковице соль станет влажной, такой месяц будет дождливым. Была и другая вариация: из луковиц вынимали 12 чашечек, насыпали на них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Где соль становилась влажной, тот месяц дождливый, а где нет — сухой.

Кроме того, если 1 января сильный ветер, то этот день будет урожайным на орехи, а если на небе много звезд, значит, будет хороший урожай гороха, чечевицы и ягод. Если же погода теплая, то люди верили, что уродится рожь.