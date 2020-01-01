1 января — день богатыря
Время вспомнить стража Руси Илью Муромца
Памятная дата
Каждый год, 1 января по народному календарю (19 декабря по старому календарю), отмечается День Ильи Муромца. Этот богатырь, как считается, избавил Киев от татарского Калин-царя.
В этот же день православная церковь почитает память святого преподобного Илии, чудотворца Муромского. Его мощи хранятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. Илия был воином и монахом, служил отечеству при Владимире Мономахе. Его почитали и славяне, и финно-угры за непомерную силу и подвиги, называя Громовержцем. Одним из прототипов Ильи Муромца как раз и был Илия Печерский — он почитается в лике преподобных Русской православной церковью.
В русских былинах об Илье Муромце образ богатыря слился с образом бога Перуна. Почему? Имя Ильи Муромца — это искаженное финское имя Ильмаринен, а он является финским Перуном — кузнецом и богом войны.
Традиции и обряды
На Руси считалось, что 1 января благоприятный для гаданий и обрядов день. Народ верил, что человек, который проедет на лошади задом-наперед вокруг дерева, расходящегося из одного корня на два ствола, не будет обманут мужем или женой.
В этот день люди поклонялись родной земле и вспоминали славные подвиги народных героев-защитников Отечества.
Также 1 января гадали на погоду: чистили 12 луковиц от верхних чешуек, сыпали на каждую по кучке соли и клали на печь. На какой по счету луковице соль станет влажной, такой месяц будет дождливым. Была и другая вариация: из луковиц вынимали 12 чашечек, насыпали на них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Где соль становилась влажной, тот месяц дождливый, а где нет — сухой.
Кроме того, если 1 января сильный ветер, то этот день будет урожайным на орехи, а если на небе много звезд, значит, будет хороший урожай гороха, чечевицы и ягод. Если же погода теплая, то люди верили, что уродится рожь.