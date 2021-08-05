Значимые дороги перекроют в Екатеринбурге

Дороги со значительным автомобильным потоком перекроют в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru.

На Макаровском мосту (улица Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской) перекроют движение с 6 по 9 августа, с 13 по 16 августа, и с 27 по 30 августа. Мост будет закрыт с 21:00 до 05:00.

Уже сегодня, 5 августа, перекрыли улицу Июльскую. Движение начнется 15 сентября. Перекресток Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова закроют с 6 по 9 августа.

Кроме того, на улице Хасановской, Шаумяна и Айвазовского также перекроют движение. Ограничения будут действовать с 23 августа по 12 сентября. Улицу Мельникова перекроют с 27 августа по 1 октября.

С 20 августа закроют части улиц Волгоградская и Начдива Васильева. Движение возобновят 22 и 31 августа соответственно.