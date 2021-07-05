Бикини 75 лет. Топ-5 самых запоминающихся образов от Монро до Хэлли Берри

Впервые бикини продемонстрировали публике 5 июля 1946. Супероткровенный купальник для женщин показала танцовщица из Казино де Пари Мишелин Бернардини. После этого поклонники прислали ей около 50 тысяч писем. Новую модель купальника назвали так по атоллу Бикини, на котором четырьмя днями ранее США провели ядерные испытания.

Вспоминаем топ-5 самых известных и запоминающихся образов в бикини после 1946 года, когда французы и весь мир впервые его увидели.

Танцовщица Мишелин Бернардини: 1946 год.

Знаменитый снимок 1948 года иконы Голливуда Мэрилин Монро в бикини для фотографа Ласло Виллингера, наиболее известного портретными фото кинозвезд и знаменитостей.

Звезда Джеймса Бонда актриса Урсула Андресс в легендарном бикини. 1962 год.

Кэрри Фишер в «Звездных войнах» также надолго осталась в памяти фанатов в очень откровеном бикини. Фишер в промо-фотосессии по фильму для журнала Rolling Stone, 1983 год.

И, наконец, потрясающая Хэлли Берри в купальнике-бикини в картине «Умри, но не сейчас» (Die Another Day).