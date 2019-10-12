Звезды Black Star и политики высадили деревья на экофестивале в «Лосином острове»

Рэперы лэйбла Black Star сегодня приехали в парк «Лосиный остров». В этот раз они не давали концерты, а сажали липы, кусты сирени и черемухи. Вместе с ними территорию национального парка озеленяли политики.

Экофестиваль устроили, чтобы не только обсудить глобальные проблемы, но и повеселиться. Гости могли посетить различные мастер-классы, покататься на самокатах, смастерить скворечник и послушать лекцию.

Артисты лэйбла Black Star на экофестивале неожиданно слились с толпой. Под капюшоном фирменных, как и у всех посетителей, плащей они прятались не от фанатов, а от ливня. При такой погоде дерево посадить непросто, а ведь еще надо выложить сторис в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

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А вот министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин на соцсети не отвлекался. Рядом с аллей музыкантов он посадил липу.

«Эта прекрасная липа прямо перед вами, здесь еще будут кусты сирени и черемухи, получится прекрасное место прямо на берегу. Мне кажется, очень красиво все будет», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Этот фестиваль в парке «Лосиный остров» изначально должен был стать дискуссионной площадкой. Экологи, активисты и политики планировали поговорить о главном: рекультивации полигонов и очистке подмосковных водоемов. Потом решили совместить приятное с полезным и устроить еще и праздник: высадить деревья, потанцевать под открытым небом, устроить показ мод и тест-драйв экотранспорта, то есть самокатов и велосипедов. Но погода внесла свои коррективы.

Источник фото: телеканал «360»

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Потанцевать удалось только под навесом, а тест-драйв на мокром асфальте проводился недолго. Большинство гостей фестиваля сосредоточилось в зоне лекций. Там экоотряд учил разделять мусор на фракции.

«Я считаю, что каждый человек должен решать проблему экологическую, начиная с себя. Банально выключить свет, когда выходишь из комнаты, — это может сделать каждый. Но если каждый будет делать понемногу, то человечество спасет планету», — сказала экоактивист Мария Поселенова.

Источник фото: телеканал «360»

Другие гости решили позаботиться о птицах и собрать кормушки, ведь зима уже близко. Пока участники фестиваля стучали молотками и расписывали птичьи домики, экологи говорили о будущем Подмосковья.

Недалеко от Лосиного острова, под Балашихой, расположен бывший полигон «Кучино». Удачный пример того, как нужно бороться со свалками. По этой же схеме будут постепенно ликвидировать все мусорные очаги. Чтобы ускорить работу, займутся и нормативно-правовой базой. Ведь сейчас, чтобы просто приступить к рекультивации полигона, нужно как минимум 700 дней на оформление документов, а природа столько ждать уже не может.