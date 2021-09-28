Зверев и Собчак призвали правительство принять новые правила РОП как можно скорее

Сергей Зверев и Ксения Собчак высказались о мусорной реформе в России и призвали власти скорее внедрить расширенную ответственность производителей (РОП). Этот механизм обяжет компании полностью платить за утилизацию упаковки, средства пойдут на развитие отрасли обращения с отходами. Пока деньги в основном собираются за счет платежей граждан за вывоз мусора. Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, оценил внимание телеведущей и шоумена к проблеме.

«Оказывается, что у нас мы, покупатели, все оплачиваем сами, когда отдаем деньги за вывоз мусора. Но этого, конечно, не хватает. О какой мусорной реформе может идти речь? Уже давным давно в стране можно было организовать нормальную сеть заводов по переработке, а вместо этого 6 лет (!) топчемся на месте, обсуждая введение правил, как в Европе», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что в Европе за утилизацию упаковки отвечают производители, они платят экологический сбор, на средства с которого строят заводы по переработке. Такой механизм называется расширенная ответственность производителей (РОП). В России же, как указала Собчак, транснациональные компании, например, Coca Cola, лоббируют отказ от РОП.

«При этом площадь российских свалок сейчас по размеру как несколько европейских стран! И наши чиновники почему-то проглатывают ситуацию и идут на поводу у больших бюджетов корпораций. И, видимо, хотят, чтобы „Шиесов“ становилось все больше. Так вот мой логичный вопрос: за чей счет нужно строить заводы по утилизации? За счет людей или бизнеса?» — написала телеведущая.

Ее пост поддержал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он обратил внимание на то, что за рубежом транснациональные компании соблюдают РОП, и призвал российские офисы этих компаний также начать следовать правилам.

«Российский экологический оператор приветствует интерес Ксении Собчак и Сергея Зверева к реформе института РОП в России и, в целом, неравнодушие к экологическим проблемам страны. Хочу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы с 1 января 2022 года в России заработали новые прозрачные правила РОП, главный принцип которых сводится к простому тезису „загрязнитель — платит“. Уверен, для транснациональных корпораций, о которых написали Ксения Анатольевна и Сергей Анатольевич, не составит труда соблюдать правила и в России. Ведь за рубежом, например, в Финляндии или в Германии, эти компании уже давно соблюдают правила РОП», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

К посту Ксении Собчак присоединился и шоумен Сергей Зверев. Она написал, что в Байкале обнаружено много микропластика, который попал туда из-за упаковки. В России образуется десятки миллионов тонн отходов упаковки.

«Прочитал вчера у Ксюши Собчак, как с этим безобразием борются в Европе. Там производители товаров платят за утилизацию всей упаковки, которую произвели. На эти деньги там строят заводы по переработке отходов. Это называется расширенная ответственность производителей (РОП). У нас в России она тоже есть, ее ввели еще в 2015 году, но в каком-то жутком урезанном и необязательном виде!» — написал Зверев.

Он также указал на то, что транснациональные корпорации Mars, Coca-Cola и другие не платят за свои отходы, как это делают в Европе. Создают ассоциации, например, Coca-Cola поставила свою бывшую сотрудницу Любовь Меланевскую руководить ассоциацией «РусПЭК», которая якобы борется за экологичные подходы в бизнесе.

«А по факту эти транснациональные гиганты в России сбрасывают все на свалки вместо переработки! Хохма. И сейчас получается ситуация, когда стройку заводов по утилизации отходов хотят возложить на плечи граждан РФ. Неужели это справедливо? Почему Правительство не принимает нормальных правил, как во всем цивилизованном мире? Ждут мусорного коллапса? А ведь без РОП именно он в России и случится», — заявил Зверев.

Ранее утилизаторы металлолома обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину в связи с тем, что ряд министерств выступили против принятия РОП с 2022 года. Переработчики назвали саботажем решений руководства страны попытку отодвинуть сроки вступления в силу расширенной ответственности производителей еще на два года.