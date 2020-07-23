Зоозащитник: «В Японии настоящий геноцид дельфинов и китов»

Она рассказала, что также в стране происходит отлов и забой дельфинов. По словам Балабаджян, эти животные в Японии считаются вредителями. Кроме того, китовое мясо очень любят посетители ресторанов.

«В Японии настоящий геноцид дельфинов и китов. Их тысячами ежегодно убивают», — рассказала эксперт.