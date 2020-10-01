В России планируют создать 24 природоохранные зоны к 2024 году

Российское правительство планирует к 2024 году завершить формирование 24 новых особо охраняемых природных территорий. Больше половины из них — 14 — уже готовы.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на мероприятии ООН по сохранению биоразнообразия Земли, пишет ТАСС. По его словам, общая площадь природоохранных территорий будет составлять пять миллионов гектаров.

Кобылкин считает, что эти шаги «обеспечат сохранение экосистем и будут содействовать развитию экологического туризма». Он также рассказал о российских усилиях по сохранению исчезающих животных, отметив, что в этом году из Красной книги исключили более сотни исчезающих видов в виду улучшения их популяции.

Министр подчеркнул, что больше 25% суши России находится под законодательной охраной.

«Это значительный вклад России в достижение стратегических целей в области биоразнообразия, согласно которым к 2020 году по меньшей мере 17% суши должно быть защищено», — сказал Кобылкин.