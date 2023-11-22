Экология 22 ноября 2023, 10:28 Знания москвичей на тему оплаты за вывоз ТКО в жилом секторе прошли проверку РЭО

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, провела совместное исследование с российской исследовательской компанией ИНСОМАР. Опрос показал, насколько жители Москвы осведомлены по поводу расчетов за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В столице действует своя модель оплаты за вывоз ТКО. Каждый месяц начисляется авансирование в размере 1/12 годовой оплаты. Такое начисление для граждан производится по нормативу исходя из площади жилого помещения. Предприниматели должны заключать договоры с оператором на своих условиях и оплачивать его. В конце года региональный оператор производит окончательный расчет за вывоз ТКО по факту. И вот тут, если жильцы не представляют, как формируется их объем ТКО, они имеют все шансы заплатить не только за себя, но и за соседний бизнес», — прокомментировала итоги опроса руководитель Ассоциации Валерия Гулимова.

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Согласно опросу, 60% жителей Москвы оставляют без внимания вопрос расчетов за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Во дворах большинства опрошенных москвичей (73%) есть магазины, мастерские, пункты выдачи товаров, аптеки или другие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Но только 38% жителей обращают внимание на то, как эти организации утилизируют свои отходы.

«Добросовестно обустроить учет и оформление факта вывоза по конкретным контейнерным площадкам — непростая задача, ведь в отличие от электричества и воды, здесь нет персонального счетчика и невозможно дойти до такого уровня персонификации. Поэтому гражданам нужно внимательнее следить за тем, исполнил ли бизнес шаговой доступности свои обязанности по отходам или нет. Тогда будет меньше рисков и нарушений, а регоператор сможет качественнее и более предсказуемо работать», — добавила Гулимова.

При этом, о том, как рассчитывается стоимость вывоза отходов с контейнерных площадок, знает только половина опрошенных (52%), треть (34%) впервые слышит о способе начисления их платы за ТКО. Каждого десятого эта тема не интересует.

«Расчет стоимости вывоза ТКО с контейнерных площадок производится по нормативу исходя из площади жилого помещения либо исходя из количества проживающих (если такое решение принято регионом). В случае раздельного накопления — по факту. Также при Минприроды РФ создана специальная комиссия, которая проводит работу по рассмотрению проблемных вопросов, связанных с расчетами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Межведомственная рабочая группа для рассмотрения вопросов о совершенствовании системы расчета размера платы за обращение с ТКО прорабатывает возможность перехода на расчет по факту, даже если в регионе ведется начисление по площади помещения. Ее председателем является заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Компания ИНСОМАР уже 20 лет проводит социологические исследования на всей территории РФ. Исследуются, в том числе, уровень общей удовлетворенности населения качеством государственных и муниципальных услуг, социальное самочувствие и проблемное поле регионов. В числе вопросов, затрагивающих качество жизни и влияющих на социальное самочувствие населения, стабильно звучат темы экологии, промышленных производств, эксплуатации социальной и досуговой инфраструктуры и тесно связанная с этим тема обращения с отходами. В этом фокус внимания компании совпал с Ассоциацией «Ресурс» и был запущен проект по анализу восприятия гражданами темы обращения с отходами в аспекте предметного обсуждения расчетов и начислений, правил и ответственности

«Это наш первый опыт сотрудничества с Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла „Ресурс“, специалисты которой предоставили нам хорошую отраслевую экспертизу и мы сформировали блок вопросов по теме обращения с отходами и оплаты соответствующих услуг для населения. Пилотной территорией была выбрана Москва. В дальнейшем мы планируем расширять географию этого проекта и применить разработанный диагностический инструментарий в других регионах», — прокомментировала проведенное исследование генеральный директор ООО «ИНСОМАР» Татьяна Чернавина.

Телефонный опрос проводился среди жителей Москвы в октябре 2023 года.

Ассоциация «Ресурс» объединяет 130 компаний из 68 регионов страны. Среди них 69 региональных операторов по обращению с ТКО, более 60 компаний, представляющих различные сегменты переработки и других этапов жизненного цикла продуктов или материалов, производители оборудования, разработчики технологий, проектировщики, ИТ и инжиниринговые компании.